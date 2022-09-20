Стрелковая добровольческая рота "Ненецкая" отправилась в зону проведения СВО

На аэродроме Североморск — 1 прошла торжественная церемония напутствия военных береговых войск Северного флота, подготовленных для отправки в зону проведения специальной военной операции. Личный состав стрелковой роты "Ненецкая" представляют преимущественно добровольцы Ненецкого автономного округа.

Напутственное слово бойцам дали командующий Северным флотом, Герой России адмирал Александр Моисеев, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

"Наш долг — защитить и детей Донбасса, и Родину. Все, кто стоит в этом строю, — настоящие герои: вы выбрали настоящую мужскую профессию — Родину защищать. С честью выполните свой долг! Ждём вашего возвращения живыми и здоровыми", — сказал губернатор.

По словам командира отделения Ненецкой роты Максима, бойцы прошли трёхмесячное обучение. Тренировки проводились ежедневно, в том числе ночью. Он отметил отличное боевое настроение солдат.

Ненецкая рота отправилась в зону проведения СВО на военно-транспортном самолёте Ил-76, передаёт "Мурманский вестник".