Генштаб ВСУ: армия России продолжает наносить массированные удары

Российская армия продолжает наносить массированные удары по позициям Вооружённых сил Украины. Об этом заявляет Генштаб ВСУ в своём утреннем отчёте.

Отмечается, что российские войска концентрируют усилия на взятии под контроль всей территории ДНР и удержании ранее занятых территорий.

Также, согласно сводке, подразделения ВС РФ продолжают вести штурмовые действия в районах населённых пунктов Весёлое, Курдюмовка, Майорск и Новомихайловка.

В Киеве заявляют, что военные России нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 "обстрелов" из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по объектам в районах 33 населённых пунктов.