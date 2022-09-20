Российская армия продолжает наносить массированные удары по позициям Вооружённых сил Украины. Об этом заявляет Генштаб ВСУ в своём утреннем отчёте.
Отмечается, что российские войска концентрируют усилия на взятии под контроль всей территории ДНР и удержании ранее занятых территорий.
Также, согласно сводке, подразделения ВС РФ продолжают вести штурмовые действия в районах населённых пунктов Весёлое, Курдюмовка, Майорск и Новомихайловка.
В Киеве заявляют, что военные России нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 "обстрелов" из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по объектам в районах 33 населённых пунктов.
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