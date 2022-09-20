Ищенко: шикарный манёвр ВС РФ под Харьковом заставил Украину "ударить в пустоту"

Российским командованием было принято абсолютно верное решение отвести войска с Харьковского направления, уверен политолог Ростислав Ищенко.

По мнению президент Центра системного анализа и прогнозирования, руководство армии России не стало считаться с политическими рисками, а потому оборонительная операция ВС РФ под Харьковом стоила ВСУ тысяч солдат.

Этот участок фронта, уточнил эксперт, выгодно отличается от прочих: в Харьковской области Украина не сможет развить наступление в стратегический контрудар.

"Отвод войск был совершён просто шикарно. Фактически Украину поймали на удар в пустоту", — публикует мнение Ищенко издание "Военное дело".

Генштабу ВСУ сильно повезло, что у российского командования не было достаточно резервов на Харьковском направлении, отметил специалист. В противном случае вся группировка националистов была бы полностью уничтожена.