Российским командованием было принято абсолютно верное решение отвести войска с Харьковского направления, уверен политолог Ростислав Ищенко.
По мнению президент Центра системного анализа и прогнозирования, руководство армии России не стало считаться с политическими рисками, а потому оборонительная операция ВС РФ под Харьковом стоила ВСУ тысяч солдат.
Этот участок фронта, уточнил эксперт, выгодно отличается от прочих: в Харьковской области Украина не сможет развить наступление в стратегический контрудар.
"Отвод войск был совершён просто шикарно. Фактически Украину поймали на удар в пустоту", — публикует мнение Ищенко издание "Военное дело".
Генштабу ВСУ сильно повезло, что у российского командования не было достаточно резервов на Харьковском направлении, отметил специалист. В противном случае вся группировка националистов была бы полностью уничтожена.
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