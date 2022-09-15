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Силовые структуры

Те населённые пункты, которые украинские боевики сумели занять в Харьковской области, очень дорого обошлись армии Украины.

Киев называет изменение линии фронта успехом, на это настоящая пиррова победа, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

"Потери ВФУ уже составили несколько тысяч человек, что несопоставимо с военным значением взятых под контроль киевским режимом территорий", — заявил он в интервью изданию "Украина.ру".

Ранее американский Институт изучения войны отметил, что украинские войска терпят неудачи под Харьковом и Херсоном.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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