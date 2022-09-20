Командир отряда "Ахмат" разрешил бойцам ВС РФ брать пленных ВСУ с "фингалами"

Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение руководителя чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. Как оказалось, он встретился с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который находится на Украине. Они обсудили наступательную тактику в Донбассе, пишет "Московский комсомолец".

В видеообращении Алаудинов попросил Кадырова брать военных Украины с "фингалами". Глава Чечни уверен, что солдаты с синяками потом будут благодарны за своё спасение от неминуемой гибели на фронте и "за науку".

"Обладатели колоритных "фонарей" потом сами скажут искреннее спасибо за то, что им вовремя и доступно всё объяснили", — подчеркнул Кадыров.

Ранее глава Чеченской Республики заявлял, что батальоны "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" присоединились к союзным войскам в Донбассе. У них имеются современная техника и вооружение для атаки позиций противника.