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Командир отряда "Ахмат" разрешил бойцам ВС РФ брать пленных ВСУ с "фингалами"

Силовые структуры

Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение руководителя чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. Как оказалось, он встретился с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который находится на Украине. Они обсудили наступательную тактику в Донбассе, пишет "Московский комсомолец".

В видеообращении Алаудинов попросил Кадырова брать военных Украины с "фингалами". Глава Чечни уверен, что солдаты с синяками потом будут благодарны за своё спасение от неминуемой гибели на фронте и "за науку".

"Обладатели колоритных "фонарей" потом сами скажут искреннее спасибо за то, что им вовремя и доступно всё объяснили", — подчеркнул Кадыров.

Ранее глава Чеченской Республики заявлял, что батальоны "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" присоединились к союзным войскам в Донбассе. У них имеются современная техника и вооружение для атаки позиций противника.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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