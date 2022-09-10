Спецназ "Ахмат" и НМ ЛНР взяли укрепрайон ВСУ и продвинулись под Соледаром

На Соледарском направлении российские бойцы продолжают успешное продвижение. Как сообщает глава Чечни Рамзан Кадыров, спецназу "Ахмат" под командованием генерала Апти Алаудинова совместно с Народной милицией ЛНР удалось взять очередной укрепрайон ВСУ.

Атаку осуществили ночью, вынудив противника обратиться в бегство в ходе боя на короткой дистанции. Кадыров отметил, что в целом украинские солдаты предпочитают избегать боевых действий на коротких дистанциях, стараясь воевать на дальних.

"Ночью они вступили в плотное боестолкновение с противником. И хотя удерживаемая нацистами позиция была хорошо укреплена, удержать её у них не получилось. Оборонялись черти как могли, только в близком бою ничего толкового они не могут", — сообщил Кадыров.

Помимо того, что союзные силы "Ахмата" и НМ ЛНР взяли укрепрайон ВСУ, они захватили украинскую БМП-1 и доставили её на свои позиции, уведя технику "из-под носа" противника в начале штурма.

Ранее сообщалось, что армия России и силы Донбасса закрепляются в Соледаре.