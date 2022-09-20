Генерал ВС РФ о поправках в законы о военной службе: нельзя плевать на повестки

Сегодня, 20 сентября, Госдума РФ приняла ряд поправок в Уголовный кодекс, касающихся военных действий. Депутат, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулёв разъяснил, почему возникла необходимость внесения изменений. Сам же политик воспринимает данные поправки с радостью и облегчением.

"Мы ведём боевые действия в условиях Специальной военной операции больше полугода, но, к сожалению, не все до конца понимают, что происходит и чем может грозить наша слабость нам. Корректировки, принятые сегодня, закрепляют на законодательном уровне то, что настоящий военный человек и так понимает: нельзя не выполнять приказы командиров; нельзя сдаваться в плен; нельзя плевать на повестки о призыве на военные сборы", — пишет Гурулёв в своём Telegram-канале.

Генерал считает, что за невыполнение очевидных требований ответственность надо ужесточать, ведь на сегодняшний день бои российская армия ведёт уже не только с Украиной, но и с НАТО.

"От Украины по ту сторону фронта остались только украинские солдаты, всё остальное — это НАТО", — отмечает Гурулёв.