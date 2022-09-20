В Госдуме России опровергли слухи о всеобщей мобилизации, возникшие на фоне изменений в законодательстве РФ.
Об этом сообщил в интервью "Парламентской Газете" один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное время" и "военное положение", председатель Комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов.
Однако он не исключил возможности введения военного положения в регионах, которые граничат с Украиной.
Ранее политолог Геннадий Козырев отметил, что референдумы помогут армии России собрать мощный военный кулак.
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