Баширов: Путин ещё не начал говорить, а в Европе — истерика

Вечером 20 сентября ожидается выступление Владимира Путина.

Сперва речь президента России ожидали "после 16:00", потом стали говорить, что не ранее 20:00. Следующая поправка отсылала весь мир на 21:00.

А тем временем, политолог Марат Баширов отметил, что нервничают из-за экстренного обращения. в основном, "в остальном мире". В первую очередь, Евросоюзе, США, Британии.

"Истерика в Европе. Шольц и Макрон хотят поговорить с президентом Путиным. Им-то уже понятно, что США обдурили их. Втянули в войну с Россией, спровоцировали энергокризис, единство ЕС трещит по швам, экономика падает, граждане уже митингуют", — пишет эксперт у себя в Telegram-канале.

По его словам, в ЕС сегодня категорически не понимают, ради чего рискуют. С другой стороны, Кремль не остановится, и это ясно. А конкретно у Европы проблема есть главная — применение тактического ядерного оружия стало реальностью, подытожил Баширов