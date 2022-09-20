Союзные силы России и защитников Донбасса нанесли огневое поражение ракетами по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области, пишет "Русская весна".
Перед этим Генштаб ВСУ уже передавал данные об угрозе разрушения дамбы Вооружёнными силами РФ.
"Вчера и сегодня русские били ракетами по дамбе в Печенегах, есть угроза повреждения дамбы", — заявила Советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова.
Ранее сообщалось об уничтожении украинских военных и складов с боеприпасами под Красным Лиманов в Харьковской области спецназовцами из группировки "Отважные".
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