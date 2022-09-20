В битве за Лиман спецназ "Отважных" уничтожил склад ВСУ с боеприпасами

Бойцы группировки "Отважных" продолжают уничтожать националистов киевского режима в Харьковской области.

Под Красным Лиманом, прибывший для помощи на данном горячем участке фронта отряд "О" армии России, уничтожает бандеровцев.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

Спецназовцы обнаружили и уничтожили при помощи артиллеристов склад с боеприпасами украинской армии, недавно перемещенный боевиками ВСУ для обеспечения своего авангарда, сообщили военные корреспонденты из зоны специальной операции на Украине.

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