Шойгу: Запад поставляет Украине оружие в огромных объёмах

Российские солдаты выполняют свою работу честно и доблестно.

Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Однако мы давно уже сражаемся с коллективным Западом, подчеркнул министр.

"Запад поставляет Украине оружие в огромных объёмах”, — отметил он.

По его словам, киевская власть использует западное вооружение для ударов по мирным гражданам.

ВСУ в ходе специальной операции уже потеряла половину личного состава: 61 207 военнослущащих погибло, ранено 49 368 боевиков.

"Российские потери — 5937 погибших”, — подытожил Шойгу.