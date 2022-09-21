Российские солдаты выполняют свою работу честно и доблестно.
Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Однако мы давно уже сражаемся с коллективным Западом, подчеркнул министр.
"Запад поставляет Украине оружие в огромных объёмах”, — отметил он.
По его словам, киевская власть использует западное вооружение для ударов по мирным гражданам.
ВСУ в ходе специальной операции уже потеряла половину личного состава: 61 207 военнослущащих погибло, ранено 49 368 боевиков.
"Российские потери — 5937 погибших”, — подытожил Шойгу.
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