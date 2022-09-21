Шойгу: погибших бойцов ВС РФ в спецоперации — 5937 человек

Сегодня, 21 сентября перед российским народом с заявлением выступили президент Владимир Путин и глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

Глава страны озвучил основные цели и задачи, которые стоят перед российской армией, а глава военного ведомства уже более детально озвучил цифры специальной военной операции.

Шойгу рассказал и о потерях с обеих сторон. Если у националистов киевского режима потери составляют около 100 тысяч, то потеря погибшими у армии России — 5937 человек, подчеркнул министр обороны.

Назвал глава Минобороны и цифру частичной мобилизации, которую объявил ранее Путин. Всего в ряды российских Вооружённых сил планируется призвать 300 тысяч человек. Отмечается, что призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, кто состоит в запасе и те, кто имеют отдельные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.