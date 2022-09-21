Путин: "Мы применим все имеющиеся средства защиты, это не блеф"

Сегодня, 21 сентября, глава РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации.

Он отметил, что Запад уже приступил и к ядерному шантажу.

В ходе обращения к россиянам президент заявил, что при угрозе территориальной целостности России и её народу Кремль применит все имеющиеся "в нашем распоряжении средства защиты", в том числе и ядерные.

"Это не блеф", — отметил глава государства, говоря о решимости дать достойный отпор.

В России объявлена частичная мобилизация, указ подписан президентом страны. Планируется призвать 300 000 человек.