Сегодня, 21 сентября, глава РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации.
Он отметил, что Запад уже приступил и к ядерному шантажу.
В ходе обращения к россиянам президент заявил, что при угрозе территориальной целостности России и её народу Кремль применит все имеющиеся "в нашем распоряжении средства защиты", в том числе и ядерные.
"Это не блеф", — отметил глава государства, говоря о решимости дать достойный отпор.
В России объявлена частичная мобилизация, указ подписан президентом страны. Планируется призвать 300 000 человек.
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