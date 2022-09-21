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Ограниченно годные не будут подлежать призыву, заявил секретарь СПЧ

Силовые структуры

Секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов заявил о том, что россиян, ограниченно годных к военной службе, не будут призывать в армию.

"В никакие зоны боевых действий этих людей не пошлют и призывать не будут, потому что есть ограничения по состоянию здоровья", — сказал Точенов в беседе с РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, Вооружённые силы страны нуждаются в военных для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Он подчеркнул, что планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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