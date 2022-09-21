В РФ под частичную мобилизацию попадают резервисты в возрасте до 50 лет.
Об этом сообщил член комитета ГД РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
"Обычно мобилизация касается резервистов в возрасте до 50 лет. Ну и по состоянию здоровья", — сказал "Интерфаксу" эксперт, пояснив, что речь идёт об "установленных ранее критериях".
Напомним, что мероприятия по частичной мобилизации начинаются 21 сентября. Призываться будут те граждане, кто отслужил в армии и состоит в запасе.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч человек.
В ведомстве уже уточнили возрастные пределы личного состава:
В Совете по правам человека при президенте России в свою очередь сообщили, что, согласно закона, ограниченно годных к службе резервистов на СВО призывать не будут.
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