В Госдуме сказали о возрасте попадающих под частичную мобилизацию — до 50 лет

В РФ под частичную мобилизацию попадают резервисты в возрасте до 50 лет.

Об этом сообщил член комитета ГД РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

"Обычно мобилизация касается резервистов в возрасте до 50 лет. Ну и по состоянию здоровья", — сказал "Интерфаксу" эксперт, пояснив, что речь идёт об "установленных ранее критериях".

Напомним, что мероприятия по частичной мобилизации начинаются 21 сентября. Призываться будут те граждане, кто отслужил в армии и состоит в запасе.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч человек.

В ведомстве уже уточнили возрастные пределы личного состава:

солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет;

младшие офицеры — до 50 лет;

майоры, капитаны 3 ранга,

подполковники, капитаны 2 ранга — до 55 лет;

полковники, капитаны 1 ранга — до 60 лет;

высшие офицеры — до 65 лет.

В Совете по правам человека при президенте России в свою очередь сообщили, что, согласно закона, ограниченно годных к службе резервистов на СВО призывать не будут.