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Эксперт Баранец о частичной мобилизации в РФ: "Чёсом никого брать не будут"

Силовые структуры

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что в ходе частичной мобилизации в призыв попадают прежде всего солдаты и сержанты резерва. Все резервисты каждый год принимали участие в военных сборах, отметил он.

Баранец подчеркнул, что в первую очередь будут призваны профессиональные военные и те люди, которые были уволены со службы. 

"Чёсом не будут никого брать. Ни в коем случае. Будут в каждом отдельном случае смотреть на человека. Вдруг у него жена беременна третьим ребёнком или он единственный кормилец. Ажиотажа с забором всех подряд не будет", — цитирует эксперта Telegram-канал Shot.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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