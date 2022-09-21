Эксперт Баранец о частичной мобилизации в РФ: "Чёсом никого брать не будут"

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что в ходе частичной мобилизации в призыв попадают прежде всего солдаты и сержанты резерва. Все резервисты каждый год принимали участие в военных сборах, отметил он.

Баранец подчеркнул, что в первую очередь будут призваны профессиональные военные и те люди, которые были уволены со службы.

"Чёсом не будут никого брать. Ни в коем случае. Будут в каждом отдельном случае смотреть на человека. Вдруг у него жена беременна третьим ребёнком или он единственный кормилец. Ажиотажа с забором всех подряд не будет", — цитирует эксперта Telegram-канал Shot.