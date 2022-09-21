Путин объявил частичную мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин в ходе обращения по поводу ситуации в Донбассе заявил о необходимости частичной мобилизации. Он подчеркнул, что будет именно частичная мобилизация: на военную службу будут призваны только те люди, которые имеют опыт ведения боевых действий.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеют определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт", — отметил президент.

Указ о частичной мобилизации подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.