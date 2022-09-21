Инфоботы на Украине уже начали отрабатывать и рассылать фейки на тему частичной мобилизации в РФ.
Об этом сообщает военно-аналитический Telegam-канал "Рыбарь".
По информации, один из свежесозданных ресурсов рассказывает о якобы раздаче в Москве повесток и задержании людей на ул. Ленина.
Однако киевские пропагандисты забыли учесть, что улицы с таким названием в Москве просто не существует. И, разумеется, никакой полиции с работниками комиссариатов на улицах нет.
Надо ожидать, что в ближайшее время таких вбросов будет гораздо больше. Киев и Запад постараются максимально воспользоваться ситуацией, чтобы раздувать панические настроения в российском обществе, пишет портал.
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