Украинские инфоботы уже начали отрабатывать тему частичной мобилизации в РФ

Инфоботы на Украине уже начали отрабатывать и рассылать фейки на тему частичной мобилизации в РФ.

Об этом сообщает военно-аналитический Telegam-канал "Рыбарь".

По информации, один из свежесозданных ресурсов рассказывает о якобы раздаче в Москве повесток и задержании людей на ул. Ленина.

Однако киевские пропагандисты забыли учесть, что улицы с таким названием в Москве просто не существует. И, разумеется, никакой полиции с работниками комиссариатов на улицах нет.

Надо ожидать, что в ближайшее время таких вбросов будет гораздо больше. Киев и Запад постараются максимально воспользоваться ситуацией, чтобы раздувать панические настроения в российском обществе, пишет портал.