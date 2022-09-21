Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу во время заседания коллегии министерства сообщил, что за минувшие три недели российские военные ликвидировали более семи тысяч солдат ВСУ и 970 единиц техники.
По данным ведомства, армия Украины потеряла
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ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.