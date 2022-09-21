Шойгу: ВС России уничтожили более семи тысяч украинских солдат за три недели

Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу во время заседания коллегии министерства сообщил, что за минувшие три недели российские военные ликвидировали более семи тысяч солдат ВСУ и 970 единиц техники.

По данным ведомства, армия Украины потеряла

208 танков,

245 боевых машин пехоты,

186 бронеавтомобилей,

15 самолётов,

четыре вертолёта.