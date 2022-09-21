Шеслер допустила продвижение ВС РФ в сторону Одессы, Харькова и Николаева

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ и поддержал проведение референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ), экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер считает, что теперь Россия может укрепить границы и "продвинуться в сторону Николаева, Одессы, Приднестровья и Харьковской области".

"Для жителей освобожденных территорий это серьёзный шаг для осуществления их планов и желаний стать частью России. Мы в очередной раз получили подтверждение тому, что действия России — не пиар-акция. Поддержка референдумов — ответственное и продуманное политическое решение с серьёзными последствиями", — сказала правозащитница в беседе с газетой "Взгляд".

Шеслер уверена, что объявленная президентом частичная мобилизация является необходимой мерой, так как численность вооружённых сил Запада, которая сконцентрирована на Украине, превышает имеющийся контингент России в зоне спецоперации.

"Мобилизованные 300 тыс. человек изменят соотношение сил в противостоянии с НАТО. И тогда у нас появится перспектива серьёзного продвижения в сторону Николаева, Одессы, Приднестровья и Харьковской области. На этих территориях также живут русские люди, которые мечтают стать частью большой России", — отметила собеседница.