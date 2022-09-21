ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ у Красного Лимана

ВСУ не оставляют своих попыток прорвать оборону ВС РФ в Красном Лимане. Особенной активностью отличаются диверсионно-разведывательные группы Украины.

На данном направлении действует в том числе группировка "О" Вооружённых сил РФ. В ходе выполнения боевых задач наши бойцы оставляют "сюрпризы" для противника: инженерные войска проводят скрытое минирование в высокой траве, сообщает "Русская весна".

Мины закладываются на территориях, информацию о которых предоставили разведывательные подразделения РФ. При помощи этих данных удалось выяснить, по каким маршрутам собирается передвигаться противник.