ВСУ не оставляют своих попыток прорвать оборону ВС РФ в Красном Лимане. Особенной активностью отличаются диверсионно-разведывательные группы Украины.
На данном направлении действует в том числе группировка "О" Вооружённых сил РФ. В ходе выполнения боевых задач наши бойцы оставляют "сюрпризы" для противника: инженерные войска проводят скрытое минирование в высокой траве, сообщает "Русская весна".
Мины закладываются на территориях, информацию о которых предоставили разведывательные подразделения РФ. При помощи этих данных удалось выяснить, по каким маршрутам собирается передвигаться противник.
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