Зеленский: "Я не верю, что Россия применит ядерное оружие"

Уже почти весь коллективный Запад отреагировал на обращение к нации, которое президент России Владимир Путин посвятил референдумам в освобождённой части Украины. Была затронута тема и частичной мобилизации населения.

В частности, в своей речи лидер РФ сказал, что свой суверенитет Российская Федерация будет защищать всем имеющимся у неё оружием. Глава страны явно имел в виду и ядерную триаду армии.

На это не смог не отреагировать президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не верю, что Россия применит ядерное оружие", — отметил украинский глава в интервью немецкому изданию BILD*.

* Bild — на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.