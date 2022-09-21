Уже почти весь коллективный Запад отреагировал на обращение к нации, которое президент России Владимир Путин посвятил референдумам в освобождённой части Украины. Была затронута тема и частичной мобилизации населения.
В частности, в своей речи лидер РФ сказал, что свой суверенитет Российская Федерация будет защищать всем имеющимся у неё оружием. Глава страны явно имел в виду и ядерную триаду армии.
На это не смог не отреагировать президент Украины Владимир Зеленский.
"Я не верю, что Россия применит ядерное оружие", — отметил украинский глава в интервью немецкому изданию BILD*.
* Bild — на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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