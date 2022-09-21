Кнутов: после мобилизации в СВО всё пойдёт быстрее

Мобилизация даст возможность сконцентрировать ресурсы на основных направлениях и сделать СВО гораздо более быстрой.

Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, сегодня линия фронта составляет около тысячи километров, и частичная мобилизация приведёт к тому, чтобы и осуществлять постепенное продвижение, и осуществлять прорывы и окружения ВСУ с последующей их ликвидацией.

"Сейчас мы движемся медленно, постепенно, жалея жизни наших солдат, то при соответствующей концентрации ресурсов на главных направлениях это всё может происходить гораздо быстрее и эффективнее", — в интервью "Украина.ру" отметил аналитик.

После последних боёв ВСУ находятся в тяжёлой ситуации — личный состав понёс серьёзные потери, и тут напрашивается аналогия с положением гитлеровской армии в начале 1945 года, подытожил Кнутов.