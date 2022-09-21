Юрист Латынин: повестки при мобилизации в РФ должны вручать лично в руки

Частичная мобилизация в России была объявлена по указу президента страны сегодня, 21 сентября. Каким образом должна быть оформлена и вручена повестка, рассказал юрист Александр Латынин.

"Форма повестки у нас определена приказом министра обороны. На повестке должен иметься оттиск гербовой мастичной военной печати военного комиссариата и подпись военного комиссара. Повестка должна быть вручена не ранее, чем за трое суток до прибытия гражданина, подлежащего мобилизации или призыву в военный комиссариат. Повестка у нас вручается, в соответствии с Федеральным законом №-53, лично в руки", — делится информацией юрист в беседе с "МК".

Другие формы вручения в РФ не предусмотрены, отмечает Латынин. Мобилизованный должен поставить личную подпись в повестке, а её корешок возвращают в военкомат. Поэтому вызвать гражданина по телефону или через родственника нельзя, подчёркивает юрист.

Мобилизованным гражданина можно назвать только в том случае, когда он прибыл в комиссариат, прошёл медосвидетельствование, принято решение мобилизационной комиссией и издан соответствующий приказ, рассказывает собеседник издания.

Что касается уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу, юрист ответил следующим образом: "Я проштудировал Пленумы Верховного суда, практику, но ни в материалах Пленумов Верховного суда, ни в практике у нас ничего не прописано по поводу именно мобилизации".