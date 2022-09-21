Генерал-майор ВВС США об оружии Америки: "Старейшее в истории оборудование"

Генерал-майор ВВС США Дуглас Рааберг бьёт тревогу, так как ВВС Америки используют "старейшее в истории оборудование" и испытывают дефицит финансирования, сообщает EADaily.

"Наши военно-воздушные и космические силы сегодня используют одно из самых старых оборудований в нашей истории. Силы финансируются меньше и неадекватно по сравнению с требованиями стратегии национальной безопасности", — сказал в своей речи на конференции Air Force Association (AFSA) представитель Вооружённых сил США.

Рааберг призывает ускориться в деле переоснащения современными технологиями.

"Время не на нашей стороне", — подчёркивает генерал.