Генерал-майор ВВС США Дуглас Рааберг бьёт тревогу, так как ВВС Америки используют "старейшее в истории оборудование" и испытывают дефицит финансирования, сообщает EADaily.
"Наши военно-воздушные и космические силы сегодня используют одно из самых старых оборудований в нашей истории. Силы финансируются меньше и неадекватно по сравнению с требованиями стратегии национальной безопасности", — сказал в своей речи на конференции Air Force Association (AFSA) представитель Вооружённых сил США.
Рааберг призывает ускориться в деле переоснащения современными технологиями.
"Время не на нашей стороне", — подчёркивает генерал.
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