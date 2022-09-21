Нанесены новые мощнейшие удары по дамбе в Харьковской области

Российская армия в Харьковской области нанесла новые мощные удары по Печенежской дамбе.

Как сообщает издание "Русская Весна", разрушен верхний шлюз дамбы.

Уже два последних дня объединённая армия наносит серии ударов по этому стратегическому объекту, сообщают военные корреспонденты издания.

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