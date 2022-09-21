Мощный взрыв прогремел в микрорайоне Херсона

В среду, 21 сентября, в микрорайоне ХБК в Херсоне прогремел мощный взрыв.

Над местом взрыва поднимается густой чёрный дым, сообщают в издании РИА Новости.

"По меньшей мере четыре взрыва прогремели в Херсоне, предварительно, работает система ПВО", — позже уточнили в информагентстве.