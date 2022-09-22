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Главари "Азова"* останутся в Турции до окончания спецоперации

Силовые структуры

Главари нацбата "Азов"*, обменянные на российских бойцов, останутся в Турции со статусом интернированных до конца специальной операции на Украине.

Главари "Азова"* останутся в Турции до окончания спецоперации

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил военный эксперт Борис Рожин и отметил, что остаются они там под личные гарантии турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Также он сказал, что обмен военнопленными проходил при посредничестве Анкары и является важным шагом на пути прекращения конфликта.

Ранее сообщалось, что главари националистического формирования находятся не на Украине, а в другом государстве, где согласно договоренности, боевики будут находиться какое-то время.

21 сентября 55 российских солдат вернулись из плена.

Как сообщил Telegram-канал "Рыбарь", среди вернувшихся: два старших офицера, 6 младших офицеров, 4 прапорщика, 40 человек из рядового и сержантского состава, два военнослужащих НМ ДНР и один военнослужащий НМ ЛНР.

Из 55 семеро госпитализированы.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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