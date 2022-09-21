В Чкаловском сел борт с 55 бойцами ВС РФ, вызволенными из украинского плена

В аэропорту Чкаловском в полуночь 22 сентября сел борт с 55 российскими солдатами, вызволенными из украинского плена.

Об этом сообщает Telegram-канал "Рыбарь".

Также сообщается, что среди российских бойцов, вызволенных из плена, один "тяжёлый".

"Руссская Весна" уже сообщала, что 21 сентября, в ходе обмена пленными выпущена националистка Екатерина Полищук (позывной "Пташка") и группа военных.

Позже премьер Великобритании Лиз Трасс сообщила об освобождении пяти граждан Британии в рамках обмена пленными.