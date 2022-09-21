В аэропорту Чкаловском в полуночь 22 сентября сел борт с 55 российскими солдатами, вызволенными из украинского плена.
Об этом сообщает Telegram-канал "Рыбарь".
Также сообщается, что среди российских бойцов, вызволенных из плена, один "тяжёлый".
"Руссская Весна" уже сообщала, что 21 сентября, в ходе обмена пленными выпущена националистка Екатерина Полищук (позывной "Пташка") и группа военных.
Позже премьер Великобритании Лиз Трасс сообщила об освобождении пяти граждан Британии в рамках обмена пленными.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.