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В Чкаловском сел борт с 55 бойцами ВС РФ, вызволенными из украинского плена

Силовые структуры

В аэропорту Чкаловском в полуночь 22 сентября сел борт с 55 российскими солдатами, вызволенными из украинского плена.

Об этом сообщает Telegram-канал "Рыбарь".

Также сообщается, что среди российских бойцов, вызволенных из плена, один "тяжёлый".

"Руссская Весна" уже сообщала, что 21 сентября, в ходе обмена пленными выпущена националистка Екатерина Полищук (позывной "Пташка") и группа военных.

Позже премьер Великобритании Лиз Трасс сообщила об освобождении пяти граждан Британии в рамках обмена пленными.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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