В ближайшее время в Воздушно-космические силы России поступит новая партия истребителей Су-57, темпы их производства будут увеличены. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".
Было отмечено, что на предприятии сейчас ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолётов в рамках контракта между ОАК и Минобороны РФ.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.