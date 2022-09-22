"Ростех" увеличит темпы производства истребителей Су-57

В ближайшее время в Воздушно-космические силы России поступит новая партия истребителей Су-57, темпы их производства будут увеличены. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

Было отмечено, что на предприятии сейчас ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолётов в рамках контракта между ОАК и Минобороны РФ.