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Михеев: многие в Европе готовы нас убивать только за то, что мы русские

Силовые структуры

Отвечать на проявления русофобии прибалтийцам и многим другим необходимо не заявлениями или мифическими "зеркальными" шагами. Нужны самые жёсткие и конкретные экономические меры.

Михеев: многие в Европе готовы нас убивать только за то, что мы русские

В этом убеждён политолог Сергей Михеев.

По его словам, Российской Федерации надо провести своего рода аудит и составить перечень таких возможных экономических мер.

Предела в русофобии у них нет, заявил эксперт.

"Напомню вам годы Великой Отечественной войны. В доктринах немецко-фашистской гитлеровской Германии прямо было написано, что надо сделать со славянами вообще — и русскими, в частности. Многих уничтожить, остальных обратить в рабов. Это и есть предельная цель европейской культуры в отношении русских", — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что латыши, эстонцы и литовцы — прямые наследники тех времён и считают коллаборационистов Второй мировой своими духовными предками, и им же стараются подражать.

Если этому не противодействовать или сказать им, что можно всё, они будут убивать русских просто за то, что они русские, подчеркнул Михеев.

"Это как бы есть, собственно, их желание, просто убивать за то, что ты русский", — в интервью "Украине.ру" сказал политолог.

По их мнению, России просто не должно существовать, её надо быстрее поделить, подытожил Михеев.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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