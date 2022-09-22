Кадыров: пленные боевики ВСУ попросили Путина направить их против Киева

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись, на которой украинский пленный утверждает, что хотел бы искупить кровью свою вину перед мирными жителями республик Донбасса.

Солдат признал, что поддерживает позицию российского лидера Владимира Путина по всем вопросам. Также украинец предложил сформировать первое антифашистское подразделение имени Богдана Сташинского. Кадыров уточнил, что так звали спецагента КГБ СССР, который ликвидировал предводителя украинских нацистов Степана Бандеру.

"Не нужны нам вспомогательные роты вчерашних фашистов. Превосходно обойдёмся. Лучше готовьтесь держать ответ перед законом", — написал Кадыров.