Генконструктор Дегтярь: ракета "Сармат" достанет почти до любой точки Земли

Гендиректор Государственного ракетного центра Владимир Дегтярь сообщил, что у ракеты "Сармат", которую представители военно-политического блока НАТО назвали "Сатаной-2", есть десятки типов боевого оснащения.

"Комплекс выполняет поставленные задачи почти в любой точке земного шара", — отметил эксперт, слова которого передаёт РИА Новости.

Ранее специалист предупредил, что "Сармат" обесценит все наработки альянса НАТО. Также Дегтярь обратил внимание на использование новейших технологий при производстве ракеты.