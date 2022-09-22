Гендиректор Государственного ракетного центра Владимир Дегтярь сообщил, что у ракеты "Сармат", которую представители военно-политического блока НАТО назвали "Сатаной-2", есть десятки типов боевого оснащения.
"Комплекс выполняет поставленные задачи почти в любой точке земного шара", — отметил эксперт, слова которого передаёт РИА Новости.
Ранее специалист предупредил, что "Сармат" обесценит все наработки альянса НАТО. Также Дегтярь обратил внимание на использование новейших технологий при производстве ракеты.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.