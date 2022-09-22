Генконструктор Дегтярь: ракета "Сармат" обесценит все наработки альянса НАТО

Генеральный конструктор Государственного ракетного центра, академик РАН Владимир Дегтярь рассказал об уникальности комплекса "Сармат".

"Он обесценит все наработки НАТО", — подчеркнул специалист, слова которого приводит РИА Новости.

Как напомнил эксперт, лётно-технические характеристики ракеты можно назвать исключительными. Чтобы добиться такого эффекта, разработчики применяют новейшие технологии, отметил собеседник агентства.

По словам конструктора, решения, которые специалисты приняли во время работы с морскими ракетами, оказались полезными и при производстве "Сармата". Так эксперты уменьшили сроки создания оружия и сохранили его надёжность, добавил Дегтярь.

Ранее журналисты Al Jazeera сказали, что ракеты "Сармат", "Кинжал" и "Циркон" Вооружённых сил Российской Федерации пугают чиновников в военно-политическом блоке НАТО.