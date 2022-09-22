Киев будет предпринимать все усилия, чтобы победить РФ и довести её до распада.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, Украина будет платить за это "жуткую" цену.
"Россия — страна, которая выглядит не так, как люди это себе представляли. Это прозрение далось чрезвычайно страшной ценой для Украины", — заявил в эфире телеканала "Дом" киевский чиновник
Он уверен, что никто, кроме Украины даже близко не смог бы обнажить реальную сущность нынешней РФ. Украинцы заплатят за это высокую цену, и якобы докажут, что в таком виде Россия не то что не может сидеть за столом равных, она в таком виде не может даже существовать, говорит Подоляк.
А если русские продолжат своё существование, то риски для "хаотизации мира будут возрастать", убеждён представитель Зеленского.
"Украина готова пройти свой путь от А до Я. Тяжёлый путь, кровавый путь для нас. И мы будем платить не только за прозрение мира, мы будем платить за окончание многолетней войны вокруг права на существование украинской государственности", — подытожил государственный деятель.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.