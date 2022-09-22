Подоляк: мы готовы идти по кровавому пути ради уничтожения России

Киев будет предпринимать все усилия, чтобы победить РФ и довести её до распада.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Украина будет платить за это "жуткую" цену.

"Россия — страна, которая выглядит не так, как люди это себе представляли. Это прозрение далось чрезвычайно страшной ценой для Украины", — заявил в эфире телеканала "Дом" киевский чиновник

Он уверен, что никто, кроме Украины даже близко не смог бы обнажить реальную сущность нынешней РФ. Украинцы заплатят за это высокую цену, и якобы докажут, что в таком виде Россия не то что не может сидеть за столом равных, она в таком виде не может даже существовать, говорит Подоляк.

А если русские продолжат своё существование, то риски для "хаотизации мира будут возрастать", убеждён представитель Зеленского.

"Украина готова пройти свой путь от А до Я. Тяжёлый путь, кровавый путь для нас. И мы будем платить не только за прозрение мира, мы будем платить за окончание многолетней войны вокруг права на существование украинской государственности", — подытожил государственный деятель.