Освобождённый солдат ВС РФ рассказал про украинский плен: "Похудел на 10 кг"

Фашизм на Украине на самом деле есть. Об этом заявил освобождённый из плена ВСУ Вячеслав Старостин. Видео с его рассказом опубликовал в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Солдат подчеркнул, что нацисты киевского режима издеваются над военнопленными и регулярно избивают. Военнослужащие находились в подвале и были вынуждены спать на поддонах.

"Кормили дважды в день, мы испытывали постоянное чувство голода. Я похудел, наверное, килограммов на десять. Дай бог сил и здоровья, чтобы вернуться, чтобы дать им бой до самого конца, и прекратить бардак, который сейчас происходит", — заявил Старостин.