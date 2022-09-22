Фашизм на Украине на самом деле есть. Об этом заявил освобождённый из плена ВСУ Вячеслав Старостин. Видео с его рассказом опубликовал в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.
Солдат подчеркнул, что нацисты киевского режима издеваются над военнопленными и регулярно избивают. Военнослужащие находились в подвале и были вынуждены спать на поддонах.
"Кормили дважды в день, мы испытывали постоянное чувство голода. Я похудел, наверное, килограммов на десять. Дай бог сил и здоровья, чтобы вернуться, чтобы дать им бой до самого конца, и прекратить бардак, который сейчас происходит", — заявил Старостин.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.