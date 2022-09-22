Макгрегор рассказал о наступлении ВСУ на Изюм: "Цена победы Киева была высока"

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает отдавать приказы о контратаках, чтобы убедить западных кураторов в эффективности стратегической позиции Киева. Об этом заявил экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что недавнее наступление украинской армии на Изюм выглядело настоящим подарком киевскому режиму. Однако цена "пропагандисткой победы" оказалась очень высокой, заявил Макгрегор.

"В зависимости от источника, 5000 до 10 000 украинских военнослужащих были убиты или ранены на ровной, открытой территории, которую российская артиллерия, ракеты и авиаудары превратили в поле смерти", — указал полковник в издании The Amercican Conserviative (TAC).