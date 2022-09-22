Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
МО РФ: российские солдаты уничтожили три артвзвода американских гаубиц М777
МО РФ: Все возвращённые военные уже находятся в медучреждениях России
МО РФ: украинские националисты выпустили по Энергодару и ЗАЭС 13 снарядов
Штаб теробороны ДНР: союзные силы контролируют Жованку в Артёмовском районе
Часть Николаевской области будет участвовать в референдуме о присоединении к РФ
Балицкий: в Запорожье начали формировать добровольческие подразделения
Подоляк: мы готовы идти по кровавому пути ради уничтожения России
The Telegraph: экономика Германии испытывает самый сильный шок с 1949 года
Аксёнов: в Крыму были подавлены и сбиты три беспилотника ВСУ

Макгрегор рассказал о наступлении ВСУ на Изюм: "Цена победы Киева была высока"

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает отдавать приказы о контратаках, чтобы убедить западных кураторов в эффективности стратегической позиции Киева. Об этом заявил экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что недавнее наступление украинской армии на Изюм выглядело настоящим подарком киевскому режиму. Однако цена "пропагандисткой победы" оказалась очень высокой, заявил Макгрегор.

"В зависимости от источника, 5000 до 10 000 украинских военнослужащих были убиты или ранены на ровной, открытой территории, которую российская артиллерия, ракеты и авиаудары превратили в поле смерти", — указал полковник в издании The Amercican Conserviative (TAC).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Власть
Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян

Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.

Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян
Белый дом США заявил о серьёзном отношении к словам Путина о ядерном оружии
Мир. Новости мира
Белый дом США заявил о серьёзном отношении к словам Путина о ядерном оружии
Силовые структуры
Зеленский: "Я не верю, что Россия применит ядерное оружие"
Силовые структуры
В Чкаловском сел борт с 55 бойцами ВС РФ, вызволенными из украинского плена
Ольга Лебедева Российские солдаты вернулись домой из нацистского плена, Киев получил наёмников и "азовцев"* Ольга Лебедева Андрей Николаев Возможная реакция Запада на мобилизацию в России: вспоминаем историю Андрей Николаев Сергей Лебедев Перекуём Церетели на танки Сергей Лебедев
Силовые структуры
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Силовые структуры
Призванный житель Читы: приехали домой из военкомата и лично вручили повестку
Le Monde: российские войска дали отпор атакам ВСУ в Купянске Харьковской области
Силовые структуры
Le Monde: российские войска дали отпор атакам ВСУ в Купянске Харьковской области
Последние материалы
МО РФ: Все возвращённые военные уже находятся в медучреждениях России
МО РФ: украинские националисты выпустили по Энергодару и ЗАЭС 13 снарядов
Штаб теробороны ДНР: союзные силы контролируют Жованку в Артёмовском районе
Часть Николаевской области будет участвовать в референдуме о присоединении к РФ
Балицкий: в Запорожье начали формировать добровольческие подразделения
Подоляк: мы готовы идти по кровавому пути ради уничтожения России
The Telegraph: экономика Германии испытывает самый сильный шок с 1949 года
Аксёнов: в Крыму были подавлены и сбиты три беспилотника ВСУ
Полковник Макгрегор: только под Херсоном ВСУ потеряли 20 тысяч солдат убитыми
Генконструктор Дегтярь: ракета "Сармат" достанет почти до любой точки Земли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников