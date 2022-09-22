МО Украины: ВС РФ уничтожили буксир в Очакове с помощью "Shahed-136"

Российские военные уничтожили портовый буксир в Очакове Николаевской области с помощью иранского беспилотника "Shahed-136". Об этом заявило оперативное командование "Юг" Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В украинском Минобороны также добавили, что этим же боеприпасом был нанесён удар по объекту в Кривом Роге.

Судя по всему, россияне действительно начали массово применять иранские беспилотники, отмечает издание "Страна".

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок высказался о применении ВС РФ дронов-камикадзе "Shahed-136" на Украине. Эксперт отметил, что они стали головной болью для ВСУ.