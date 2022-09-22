Российские военные уничтожили портовый буксир в Очакове Николаевской области с помощью иранского беспилотника "Shahed-136". Об этом заявило оперативное командование "Юг" Вооружённых сил Украины (ВСУ).
В украинском Минобороны также добавили, что этим же боеприпасом был нанесён удар по объекту в Кривом Роге.
Судя по всему, россияне действительно начали массово применять иранские беспилотники, отмечает издание "Страна".
Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок высказался о применении ВС РФ дронов-камикадзе "Shahed-136" на Украине. Эксперт отметил, что они стали головной болью для ВСУ.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.