Генштаб РФ: в первую очередь при частичной мобилизации нужны стрелки и танкисты

В рамках частичной мобилизации на данный момент первым делом призывают стрелков, танкистов, механиков-водителей, артиллеристов.

Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он отметил, что одним из главных факторов является наличие боевого опыта. Также будут призывать категории граждан РФ, которые нужны для выполнения определённых задач.

Цимлянский рассказал, что очерёдности призыва россиян, пребывающих в запасе, нет. Приоритет отдают гражданам, у кого есть подходящие военно-учётные специальности.

Количество призываемых бойцов определено штатной потребностью комплектуемых подразделений, уточнили в Генштабе ВС РФ.

"Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта", — подытожил контр-адмирал.