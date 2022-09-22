Стрелков: мобилизации 300 тысяч не хватит для быстрой победы над Киевом

Чтобы быстро победить националистическую Украину, на фронт надо отправить не менее миллиона бойцов, и ещё несколько сот тысяч отправить на военное производство.

В этом убеждён бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

По его словам, враг владеет стратегической инициативой и готовит наступления в Запорожской и Херсонской областях, а также на юге Донецкой области.

Сейчас Киев будет стремиться сорвать референдумы, у украинской власти остались считаные дни, чтобы нанести удар. Поэтому сейчас на объединённые силы обрушатся усиленные удары боевиков, отметил эксперт.

Он подчеркнул, что усиление ВС РФ в рамках частичной мобилизации можно наблюдать лишь через месяц-два. А озвученная цифра в 300 000 человек, которых планируют призвать, недостаточна для быстрого разгрома киевского режима.

"Чтобы нанести поражение Украине, нет необходимости мобилизовать 20 миллионов человек. Это избыточно и чрезвычайно тяжело будет для экономики. Но направить до миллиона солдат на фронт и, как минимум, несколько сот тысяч человек на военное производство для решительной и быстрой победы будет необходимо", — на пресс-конференции в Москве сказал Стрелков.

Начатые мобилизационные мероприятия — вполне логичный шаг, подытожил он.