Чтобы быстро победить националистическую Украину, на фронт надо отправить не менее миллиона бойцов, и ещё несколько сот тысяч отправить на военное производство.
В этом убеждён бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.
По его словам, враг владеет стратегической инициативой и готовит наступления в Запорожской и Херсонской областях, а также на юге Донецкой области.
Сейчас Киев будет стремиться сорвать референдумы, у украинской власти остались считаные дни, чтобы нанести удар. Поэтому сейчас на объединённые силы обрушатся усиленные удары боевиков, отметил эксперт.
Он подчеркнул, что усиление ВС РФ в рамках частичной мобилизации можно наблюдать лишь через месяц-два. А озвученная цифра в 300 000 человек, которых планируют призвать, недостаточна для быстрого разгрома киевского режима.
"Чтобы нанести поражение Украине, нет необходимости мобилизовать 20 миллионов человек. Это избыточно и чрезвычайно тяжело будет для экономики. Но направить до миллиона солдат на фронт и, как минимум, несколько сот тысяч человек на военное производство для решительной и быстрой победы будет необходимо", — на пресс-конференции в Москве сказал Стрелков.
Начатые мобилизационные мероприятия — вполне логичный шаг, подытожил он.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.