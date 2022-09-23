Киев собирает войска на севере ДНР

ВСУ готовятся предпринять попытку наступления на севере Донецкой Народной Республики (ДНР) “в самом ближайшем будущем”.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, размещённом в социальных сетях.

По его словам, ситуация в этом районе “чрезвычайно сложная”:

“Есть тревожные признаки. Противник сосредоточил довольно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается изменить ситуацию и перейти в контрнаступление”, - сказал Пушилин, добавив, что силы ДНР и России “делают все возможное”.