Киев собирает войска на севере ДНР

ВСУ готовятся предпринять попытку наступления на севере Донецкой Народной Республики (ДНР) “в самом ближайшем будущем”.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, размещённом в социальных сетях.
По его словам, ситуация в этом районе “чрезвычайно сложная”:
“Есть тревожные признаки. Противник сосредоточил довольно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается изменить ситуацию и перейти в контрнаступление”, - сказал Пушилин, добавив, что силы ДНР и России “делают все возможное”.
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