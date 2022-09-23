В Мелитополе прогремел взрыв

Утром 23 сентября стало известно, что в Мелитополе прогремел взрыв.

Об этом сообщает портал "Русская Весна".

О жертвах и разрушениях пока нет никакой информации.

Издание допускает, что террористы допустили фальстарт, ведь в Мелитополе голосование на референдуме о вхождении в состав РФ должно начаться в 09:00. Вполне вероятно, что убийцы из Киева планировали привести СВУ в действие при скоплении народа.

Напомним, вчера, 22 сентября, на Центральном рынке Мелитополя в первой половине дня прогремел взрыв. Лишь по счастливой случайности погибших не было.