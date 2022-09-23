Утром 23 сентября стало известно, что в Мелитополе прогремел взрыв.
Об этом сообщает портал "Русская Весна".
О жертвах и разрушениях пока нет никакой информации.
Издание допускает, что террористы допустили фальстарт, ведь в Мелитополе голосование на референдуме о вхождении в состав РФ должно начаться в 09:00. Вполне вероятно, что убийцы из Киева планировали привести СВУ в действие при скоплении народа.
Напомним, вчера, 22 сентября, на Центральном рынке Мелитополя в первой половине дня прогремел взрыв. Лишь по счастливой случайности погибших не было.
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