Нанесена серия ударов по вражеским целям в Запорожье и Николаеве

При наступлении темноты, как правило, в спецоперации на Украине активизируются наши ракетчики.

Ночью 23 сентября Вооружённые силы РФ нанесли серию ракетных ударов по вражеским целям в Запорожье.

Об этом сообщает издание "Русская Весна" и отмечает, что очевидцы рассказали о десяти взрывах.

Позже пришла информация, что ракетные удары нанесены и по городу Николаеву.

Также сообщается, что попытки националистов взять Красный Лиман в окружение не увенчались успехом. Город под контролем союзной армии, окружения нет, подразделения стоят на своих рубежах.