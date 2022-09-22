При наступлении темноты, как правило, в спецоперации на Украине активизируются наши ракетчики.
Ночью 23 сентября Вооружённые силы РФ нанесли серию ракетных ударов по вражеским целям в Запорожье.
Об этом сообщает издание "Русская Весна" и отмечает, что очевидцы рассказали о десяти взрывах.
Позже пришла информация, что ракетные удары нанесены и по городу Николаеву.
Также сообщается, что попытки националистов взять Красный Лиман в окружение не увенчались успехом. Город под контролем союзной армии, окружения нет, подразделения стоят на своих рубежах.
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