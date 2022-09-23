Сатановский: Запад хочет "грохнуть" на Украине что-то химическое или ядерное

На Западе, похоже, начали понимать, что президент России Владимир Путин не собирается шутить, в том числе насчёт ядерного оружия. При этом высшее руководство стран НАТО и отставные генералы пугают ужасной будущей судьбой, если он на это решится. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский.

Запад угрожает, что если только Россия на Украине применит химическое и тактическое ядерное оружие, то и она, и её руководство дорого за это заплатят, заметил эксперт.

Но это говорит о том, что они сами готовятся "грохнуть" там что-нибудь химическое и (или) ядерное они и свалить всё на Россию, пояснил аналитик.

"Ни о чём другом эти подвывания не свидетельствуют и свидетельствовать не могут. И тут вопрос: не пора ещё по их центрам принятия решений бить, как начальство наше давно анонсировало? Имея в виду, что центры эти вовсе не в Киеве, а в помянутых Вашингтоне и в европейских столицах? Лондон, Париж, Берлин, Варшава… Ну и, понятно, Брюссель, как штаб-квартира НАТО. До того руки чешутся, что аж заранее народ тамошний жалко", — заключил он в своём Telegram-канале.