Если Россия применит на Украине тактическое ядерное оружие, США ответят "сокрушительным ударом". Такое заявление сделал экс-командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, пишет The Daily Mail.
По словам генерала, ответ США может быть и не ядерным, но это не помешает американским Вооружённым силам уничтожить военные базы РФ в Крыму или Черноморский флот.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин допустил возможность применения ядерного оружия для защиты интересов государства. Однако украинский лидер Владимир Зеленский верить в это отказался.
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