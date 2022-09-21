Бен Ходжес: США ответят на применение ядерного оружия РФ "сокрушительным ударом"

Если Россия применит на Украине тактическое ядерное оружие, США ответят "сокрушительным ударом". Такое заявление сделал экс-командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, пишет The Daily Mail.

По словам генерала, ответ США может быть и не ядерным, но это не помешает американским Вооружённым силам уничтожить военные базы РФ в Крыму или Черноморский флот.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин допустил возможность применения ядерного оружия для защиты интересов государства. Однако украинский лидер Владимир Зеленский верить в это отказался.