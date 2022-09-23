Подберёзкин: во время референдума ВСУ будут наступать на двух направлениях

На местах проведения референдума необходимо обеспечить безопасность. Надо вести мониторинг, чтобы ДРГ не пересекали границу, усилить наблюдение с воздуха.

Об этом сообщил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

По его словам, также надо усилить ПВО и внутреннюю безопасность. Росгвардия и контрразведка должна поработать, чтобы диверсанты не проявляли активность на территории, где проходит референдум.

Также эксперт отметил, что в эти три дня возможно наступление ВСУ.

"Скорее всего, так и будет. Как минимум на двух направлениях украинцы сосредоточили сейчас оставшиеся резервы и попытаются развернуть наступление. На Харьковском и на Херсонском направлениях. Я не думаю, что те резервы, которые туда сдвигаются, их хватит для третьего и четвертого направления. Но на два — наверное, хватит. Больше профессиональных резервов у Украины нет", — подытожил в интервью "Украина.ру" Подберёзкин.