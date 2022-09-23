Референдум на освобождённой Украине и частичную мобилизацию нельзя отрывать друг от друга. Не надо разносить их в разные плоскости и представлять, как два самостоятельных явления.
Об этом сообщил командир легендарного батальона "Восток" Александр Ходаковский.
"Это чётко взаимоувязанные явления, потому что с назначением референдумов и с уже продемонстрированной готовностью результат этих референдумов признать, мы меняем полностью статус спецоперации", — в интервью "Украина.ру" рассказал комбат.
Он отметил, что когда территории будут приняты в состав РФ, то подразделения ВС РФ уже будут защищать свою территорию, свою землю. Это будет уже армия, защищающая родную землю, свой народ.
А частичная мобилизация ложится в данную новую задачу органично и адекватно, поскольку теперь дороги назад уже нет — позади родная земля, подытожил полковник Ходаковский.
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