Ходаковский: частичная мобилизация в РФ и референдум связаны напрямую

Референдум на освобождённой Украине и частичную мобилизацию нельзя отрывать друг от друга. Не надо разносить их в разные плоскости и представлять, как два самостоятельных явления.

Об этом сообщил командир легендарного батальона "Восток" Александр Ходаковский.

"Это чётко взаимоувязанные явления, потому что с назначением референдумов и с уже продемонстрированной готовностью результат этих референдумов признать, мы меняем полностью статус спецоперации", — в интервью "Украина.ру" рассказал комбат.

Он отметил, что когда территории будут приняты в состав РФ, то подразделения ВС РФ уже будут защищать свою территорию, свою землю. Это будет уже армия, защищающая родную землю, свой народ.

А частичная мобилизация ложится в данную новую задачу органично и адекватно, поскольку теперь дороги назад уже нет — позади родная земля, подытожил полковник Ходаковский.