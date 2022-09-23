Бойцы ВДВ уничтожили более 120 военных ВСУ, предотвратив попытку наступления

Подразделения воздушно-десантных войск зафиксировали местонахождение противника и предотвратили попытку наступления украинской армии. Об этом заявили в Минобороны России.

"Подразделения ВСУ силами двух механизированных рот и при поддержке 9 танков и 16 боевых бронированных машин предприняли безуспешную попытку наступления", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что манёвры противника удалось обнаружить с помощью беспилотников. Во время боевых действий российские войска ликвидировали более 120 боевиков ВСУ. Также уничтожена военная техника. Часть вооружений ВСУ досталась в качестве трофеев.