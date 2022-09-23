Депутат ГД РФ Сокол подал заявление о мобилизации для участия в СВО на Украине

Депутат Госдумы РФ Сергей Сокол сообщил, почему он написал заявление в первый же день частичной мобилизации. Об этом он рассказал пресс-службе "Единой России".

Своё решение добровольно вступить в ряды ВС РФ он объяснил тем, что хочет защищать страну и близких. Он считает, что у мужчин не может быть иного решения.

"Я родился в городе-герое Севастополе, который вернулся в состав России в 2014 году. Родился в семье морского кадрового офицера и с детства знаю, что такое воинская присяга и настоящее служение Отечеству. У меня трое сыновей, и я хочу быть для них таким же примером, как и является мой отец для меня сейчас. Поэтому я в первый же день подал заявление руководству о мобилизации", — объяснил депутат.

Сокол находится в ожидании решения Министерства обороны РФ по распределению.